Intervistato da Africa Foot, Bill Tchato, ex difensore camerunense di Salisburgo e Nizza tra le altre, ha parlato del connazionale Jackson Tchatchoua, balzato alle cronache di mercato dell'Inter. E a proposito di Inter, l'ex difensore non ha dubbi nel consigliarla al classe 2001 attualmente in forza al Verona: "A lui consiglierei Marsiglia o Inter, è giovane e ha solo 23 anni. In Francia, però, credo che giocherebbe di più e visto che è un club molto seguito, avrebbe più visibilità soprattutto anche con la Champions League. Il Marsiglia sarebbe un buon trampolino di lancio per lui".

Il consiglio sulla Serie A:

"L'Italia è un campionato molto difensivo dove nella sua posizione si lavora molto tatticamente. Giocare in Italia gli permetterà di continuare a svilupparsi tatticamente, il che gli sarà vantaggioso per la sua carriera".