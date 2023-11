Oltre che per la vittoria, la partita di Coppa contro l'Arouca è stata importante per il Benfica per il ritorno in campo da titolare di Gonçalo Guedes. La cui prova è stata commentata dal tecnico Roger Schmidt nel dopopartita ai microfoni di Sport TV: "Sono soddisfatto, Gonçalo è tornato dall'infortunio, ha avuto la possibilità di giocare circa 60 minuti e ha mostrato le sue qualità, quello che può portare dal punto di vista fisico. Il modo in cui attacca gli spazi, con e senza palla, può essere un'ottima opzione per noi in attacco. E poi, ha esperienza nel calcio europeo".