Prima di tentare l'impresa qualificazione in Champions League nel girone dell'Inter, il Benfica dovrà rispondere presente all'appuntamento in campionato. Alla vigilia dell'impegno contro il Chaves, il tecnico Roger Schmidt risponde indicando le priorità quando incalzato sulla doppia trasferta tra Trás-os-Montes e Paesi Baschi (contro la Real Sociedad) che anticipano il derby di Lisbona con lo Sporting).

"Stavo già aspettando questa domanda - ammette l'allenatore delle Aquile -. Tutto al Benfica è importante. Vogliamo essere campioni, non abbiamo iniziato bene, ma ora siamo concentrati su questa partita, poi ci concentreremo sulla Champions League. Sappiamo che in Champions League non abbiamo giocato al nostro livello, non siamo soddisfatti, ma adesso stiamo andando per gradi, ci sono tre competizioni diverse, abbiamo iniziato martedì. Domani avremo il Chaves, da dove vogliamo tornare con i tre punti, e poi la Champions League".