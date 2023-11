È Joao Mario il giocatore presente al fianco di Roger Schmidt in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions contro la Real Sociedad: "Dobbiamo essere soprattutto più noi stessi. Nella prima partita contro la Real Sociedad abbiamo avuto tante difficoltà e ora dobbiamo comandare la partita. Abbiamo le qualità per fare molto di più e credo che la squadra è molto più stabile".

Sull'avversario:

"La Real Sociedad è un avversario tosto e lo ha dimostrato in casa nostra. Ma anche noi abbiamo dimostrato che abbiamo la squadra per fare di più e che sappiamo competere sia in il campionato che in Champions League. Possiamo batterli e spero davvero che i tifosi abbiano la nostra stessa fiducia".

C'è pressione in vista della partita?

"Da quando sono arrivato al Benfica la pressione è sempre stata enorme. Adesso quello che accade fuori dal club spesso non è la realtà del nostro spogliatoio. Anche l'anno scorso, quando vincevamo le partite siamo stati criticati. C'è una pressione enorme in questo club e mi piace dover gestirla. Non credo che ci sia qualcuno che non lo capisca".

La squadra pensa già al derby?

"Impossibile. Visto quello che è successo nelle ultime tre partite di Champions League, l'attenzione deve essere rivolta alla partita di domani. La difficoltà della partita lo impone e il pensiero deve essere rivolto alla partita di domani, ma sappiamo che questa è una settimana speciale per i nostri tifosi".