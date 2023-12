Si è chiusa con una qualificazione all'Europa League acciuffata all'ultimo respiro grazie al gol di Arthur Cabral la campagna Champions del Benfica. Traguardo riduttivo viste le premesse di inizio stagione, ma che alla fine il tecnico Roger Schmidt accoglie con soddisfazione. Queste le sue parole a Eleven Sports: "Era chiaro che se questa partita non fosse andata bene, saremmo rimasti fuori dalle competizioni europee. Ma abbiamo giocato bene, abbiamo creato tante occasioni, abbiamo segnato 2 gol nel primo tempo, abbiamo avuto due occasioni all'inizio del secondo. Poi abbiamo subito il gol dell'1-2 e ci è voluta tanta pazienza e mentalità, abbiamo creato tanti momenti per segnare il gol decisivo. Ci abbiamo creduto fino alla fine e in una fantastica azione offensiva abbiamo segnato, abbiamo meritato questo gol e di essere in Europa League.

Siamo contenti di essere nelle competizioni europee e l'ambizione è sempre presente. Semplicemente non siamo stati abbastanza efficaci, avremmo dovuto segnare di più. Al Benfica c'è sempre rumore quando non vinciamo, un po' di rumore, è normale, i tifosi sono delusi, ma ci sono anche tanti tifosi felici".