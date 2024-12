Dopo la partita dello scorso ottobre contro gli ex cugini, l'ex giocatore del Milan oggi alla Stella Rossa, Rade Krunic torna a San Siro a distanza di due mesi per affrontare la sua ex squadra. Delle emozioni provate al Meazza con i nerazzurri ha parlato a Sky Sport: "Sono sensazioni incredibili, non vedevo l’ora di venire qua allo stadio. Ci sono stato due mesi fa per giocare contro l’Inter, ma questa è un’altra cosa. Sono stato tanti anni qua e mi trovo benissimo. Non vedo l’ora di cominciare domani".

Poi sull'addio al Milan aggiunge:

"Perché sono andato via? Avevo tanti punti di riferimenti come Pioli che erano i dirigenti del Milan e devo dire la verità, che da quando sono andati via Paolo e Ricky (Maldini e Massara, ndr), e anche Zlatan perché quando sono andato via lui non c'era, ho perso tanti punti di riferimento. Non mi sentivo al massimo e non mi sentivo apprezzato dai nuovi dirigenti come prima. La mia scelta non è stata facile, questo è il miglior club al mondo per me, ma dovevo fare le mie scelte ed era il momento giusto per farlo".