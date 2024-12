L'ex Torino Wilfried Singo e Breel Embolo lanciano il Monaco che supera per 2-0 il Tolosa nella gara valida per la 14esima giornata della Ligue 1 francese. Vittoria che permette alla formazione di Adi Hütter di salire in classifica a quota 29, portandosi a meno cinque dal PSG capolista fermato ieri sullo 0-0 all'Abbé Deschamps dall'Auxerre.