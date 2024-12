Anche Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, si è soffermato a parlare dopo il match di Coppa di Germania vinto in casa del Bayern Monaco in merito all'infortunio di Patrik Schick, uscito dopo un'ora di gioco per una noia muscolare. Poco prima, il giocatore aveva rivelato di avere subito un colpo duro alla coscia in occasione del match contro l'Union Berlino: "Ecco perché ha avuto problemi, forse sono venuti fuori un po'. La prima sensazione è stata che non fosse poi così grave perché se ne è uscito molto rapidamente quando ha notato qualcosa. Ma questa è la mia diagnosi adesso".