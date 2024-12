Successo di prestigio per il Bayer Leverkusen. Le Aspirine, che se la vedranno con l'Inter in Champions League il 10 dicembre, passano nella tana del Bayern Monaco con una vittoria di misura nella DFB Pokal: la rete decisiva è di Tella, ma ad incidere sul match è anche la precoce espulsione di Neuer che lascia i bavaresi in 10 dal 17'. Xabi Alonso, che passa al prossimo turno, può sorridere in vista dei prossimi impegni.