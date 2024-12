Lo Sparta Praga ritrova momentaneamente il terzo posto in classifica nel campionato ceco. La squadra di Lars Friis, avversaria dell'Inter in Champions League il prossimo gennaio, vince 4-1 la gara casalinga contro Karvina grazie alle reti di Sadilek, Laci e Rrahmani, arrivate tutte nel primo tempo, e al colpo letale di Birmancevic a ridosso del 90'. La vetta resta lontana, ma lo Sparta Praga rompe così una serie senza vittorie che in campionato durava ormai da cinque partite (due sconfitte e tre pareggi).