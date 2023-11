Il Benfica è già fuori dalla Champions League, eliminato da Inter e Real Sociedad (già qualificate agli ottavi). Intervenuto in conferenza stampa in vista del derby con lo Sporting Lisbona, il tecnico Roger Schmidt preferisce comunque non fare drammi, guardando con ottimismo al futuro.

"Mi sono assunto la responsabilità - ha precisato l'allenatore delle Aquile -. Questo è quello che faccio sempre perché sono l'allenatore. Sono responsabile di tutto: di come giochiamo, di come ci alleniamo, di com'è la cultura del nostro gruppo. Sono responsabile di tutto. Ovviamente sono responsabile se non giochiamo bene e perdiamo. Ma perdere fa parte del calcio. Non avrei mai pensato di vincere tutti i trofei fino al 2026, quando ho firmato il contratto. Dobbiamo lavorare duro come la scorsa stagione per vincere ogni trofeo, ma non è un peccato che stiamo lottando in Champions League. Non è un peccato che facciamo fatica in Champions League. Abbiamo giocato contro squadre molto buone. Guarda l'Inter, guarda come sta in Serie A. La Real Sociedad è, per me, una delle squadre più forti d' Europa in questo momento. Se riusciranno a mantenere questa forma e i giocatori in salute, avranno una Champions League top. Non eravamo al meglio, ma questo fa parte del calcio. Dobbiamo guardare avanti, accettarlo, essere professionali, lavorare duro e reagire nella prossima partita. Siamo lungi dal perdere la nostra fiducia e convinzione. Il nostro gruppo è completamente chiuso e unito e vinceremo tanti trofei".