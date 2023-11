Dopo la vittoria di ieri contro l'Arouca in Coppa di Lega portoghese, match sottoscritto anche da Arthur Cabral, l'attaccante del Benfica, ex Fiorentina, che a fine match ha commentato con orgoglio il risultato ottenuto, avvisando inoltre le avversarie: "ogni partita è difficile, e oggi è stata un'altra partita difficile in cui era importante vincere di nuovo. Siamo il Benfica, sappiamo che possiamo vincere ogni partita e scendiamo in campo in ogni partita per farlo. Sfortunatamente non sempre l'abbiamo fatto. A volte non ci riusciamo. Oggi era importante vincere fuori casa per ritrovare fiducia e tornare a vincere", ha detto ai canali ufficiali del club.

"Sono felice di aver segnato ancora. Credo davvero nel mio potenziale, credo davvero di meritare di essere qui con questa maglia. Lavoro ogni giorno per onorare questa opportunità. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, con fiducia in Dio, le cose succederanno", ha aggiunto poi l'attaccante brasiliano. "Non è facile andare oltre quando i risultati non arrivano, subiamo molto quando sono negativi. Lavoriamo duro ogni giorno, consapevoli del nostro potenziale e che siamo una grande squadra. Se c'è qualcuno che può cambiare la situazione, siamo noi. Abbiamo e ho lavorato duro per tornare a vincere".