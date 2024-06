Sta per cominciare l'ultimo giro di partite della fase a gironi di Euro 2024, con le partite del Gruppo A tra Svizzera e Germania a Francoforte e tra Ungheria e Scozia a Stoccarda. Sfida importante per la Nati, in caccia della qualificazione agli ottavi di finale. E per la quale il tecnico Murat Yakin non rinuncia a Yann Sommer, schierato puntualmente titolare dal ct elvetico.