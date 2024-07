Dopo la sconfitta a sorpresa contro l'Austria, la nazionale olandese ha bisogno di alcuni aggiustamenti di formazione per affrontare al meglio l'ottavo di finale a Euro 2024 contro la Romania. A pensarlo è Ronald de Boer, che per VoetbalPrimeur ha 'schierato' l'11 che vorrebbe vedere in campo domani, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera; in difesa, l'ex Ajax sceglie di far sedere in panchina Nathan Aké e Stefan de Vrij per sostituirli con Micky van de Ven e Matthijs de Ligt. Confermati il capitano Virgil van Dijk e Lutsharel Geertruida, preferito a Denzel Dumfries "per ragioni tattiche, in modo che Malen possa giocare in ampiezza".