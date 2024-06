Non risparmia critiche al gioco espresso dalla sua Polonia Piotr Zielinski dopo la sconfitta contro l'Austria. Il capitano biancorosso, intervistato da TVP, ha parlato così della deludente prova di Berlino: "Abbiamo perso una partita che dovevamo vincere. Gli austriaci avevano la testa più fredda. Hanno creato situazioni e hanno saputo trarne vantaggio. Noi no, ecco perché per noi la partita è finita negativamente. Sicuramente abbiamo iniziato male la partita. Abbiamo corso a vuoti per i primi 15 minuti, poi col gol subito è suonata la sveglia; qualcosa si è scorsso e la partita sembrava migliore. Specie nella prima metà della ripresa potevamo anche segnare due gol, a quel punto sarebbe stata una partita diversa. Ciò non è accaduto e abbiamo perso".

Alla domanda se i polacchi abbiano giocato troppo timidamente, Zieliński ha negato: "Penso che una volta che abbiamo avuto la palla e abbiamo avuto le nostre occasioni siamo stati fantastici. Non credo che avessimo paura, lo dico per me. Volevo vincere questa partita per noi stessi, per i polacchi. Adesso approfondiremo cosa è successo. Manca una partita, dobbiamo giocarla al meglio e vedremo". Ultima che però sarà contro la Francia: "Non so cosa accadrà. Cercheremo di battere i francesi, anche se non so cosa debba succedere per la qualificazione (in realtà, con il pari tra Paesi Bassi e Francia la Polonia, ferma a zero, è la prima eliminata del torneo, ndr). Comunque penso che ci sia un futuro per questa squadra e che i tifosi ne trarranno comunque un po' di consolazione".