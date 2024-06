Non doveva esserci a Euro 2024. Infatti Joshua Zirkzee era già a Miami in vacanza. Il ct dell'Olanda Ronald Koeman l'ha chiamato questa sera per raggiungere il ritiro in terra tedesca, unendosi alla compagine Orange. a causa dei tantissimi infortuni delle ultime ore: dopo De Jong e Koopmeiners, si è fermato anche l'attaccante Brian Brobbey. Occorreva dunque correre ai ripari.