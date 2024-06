Finisce in parità e a reti inviolate il big match tra Olanda e Francia. In campo per 75 minuti al centro dell’attacco della Nazionale di Deschamps Thuram che nel primo tempo va vicino al gol sfuggendo al compagno di squadra De Vrij, partito titolare con Dumfries nella difesa dell'Olanda.

Da segnalare anche un tacco geniale di Thuram non sfruttato da Rabiot e Griezmann davanti alla porta. In campo per tutti i 90 minuti Dumfries e De Vrij. Solo panchina per Pavard. Olanda e Francia salgono a quota 4 punti, alle loro spalle l'Austria di Arnautovic.