Arriva la prima bocciatura a Euro 2024 per Stefan de Vrij, che ieri è affondato assieme a tutta l'Olanda contro la sorprendente Austria. E, allora, non stupisce che l'interista abbia preso un 5 nelle pagelle stilate da Ronald De Boer per VoetbalPrimeur: "De Vrij è un difensore maturo e molto esperto, che doveva fare molto meglio - il giudizio dell'ex Ajax -. Normalmente marca bene, ma non è andata così contro l'Austria. Può anche lamentarsi con Van Dijk perché in termini di comunicazione non è andato meglio".