Dopo l’eliminazione dell’Italia, la Germania non sbaglia e conquista i quarti di finale di Euro 2024. I padroni di casa hanno battuto per 2-0 la Danimarca di Christian Eriksen grazie a due gol segnati nella ripresa da Havertz e Musiala. Da segnalare anche uno stop nel primo tempo per il forte maltempo che ha colpito Dortmund e un gol annullato ad Andersen sullo 0-0 per un fuorigioco millimetrico. La squadra di Nagelsmann conoscerà domani sera la sua avversaria che uscirà dalla sfida delle 21 fra Spagna e Georgia.