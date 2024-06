Dopo la sconfitta contro la Slovacchia, il Belgio si rimette in carreggiata superando per 2-0 la Romania nell'ultimo match della seconda giornata di partite dei sei gironi. La formazione di Domenico Tedesco impiega appena 75 secondi per sbloccare il match di Colonia grazie al gol di Youri Tielemans, servito da Romelu Lukaku che anche questa sera vede strozzata la sua gioia per un gol segnato da una posizione di fuorigioco segnalata dal VAR. A chiudere i conti ci pensa all'80esimo Kevin de Bruyne, che approfitta di un errore di Radu Dragusin e piazza la rete del definitivo 2-0.

Si rilanciano i Rode Duivels, passo indietro deciso per la formazione di Edward Iordanescu dopo l'ottimo debutto contro l'Ucraina. E ora, nel gruppo E tutte e quattro le squadre hanno tre punti in classifica.