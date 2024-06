Decisione presa: Kylian Mbappé non giocherà Olanda-Francia, valida per la seconda giornata del gruppo D di Euro 2024. Didier Deschamps, dopo essersi consultato con lo staff medico, ha ritenuto saggio lasciare a riposo l'asso del Real Madrid, ieri vittima di una frattura al naso nel secondo tempo della gara vinta a spese dell’Austria. Considerando l'intensità del trauma, il tempi per la fabbricazione di una maschera e il tempo minimo per adeguarsi, l'ex PSG salterà darà sicuramente forfait per la sfida di venerdì sera ma potrebbe anche non scendere in campo contrp la Polonia, nel caso in cui la qualificazione agli ottavi di finale dei Bleus fosse già in ghiaccio. Lo riporta l'Equipe.