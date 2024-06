Terminato il Consiglio Federale odierno, il presidente della FIGC Gabriele Gravina vola in Germania per far sentire il suo sostegno alla Nazionale in vista della partita contro l'Albania valida per gli Europei: "Non abbiamo fatto mancare nulla alla nostra Nazionale sotto il profilo dell’organizzazione e verrà curato ogni minimo dettaglio nel preparare queste tre partite. Abbiamo la certezza di aver lavorato nel miglior modo possibile così come c’è la consapevolezza di essere in un girone di ferro. Ma dobbiamo esaltarci davanti alle difficoltà, il nostro impegno deve essere direttamente proporzionale al livello delle difficoltà che dovremo incontrare".