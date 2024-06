Ancora all'asciutto di minuti in questo Europeo, per il momento Benjamin Pavard si deve accontentare di giocare le amichevoli contro le riserve del Paderborn, sparring partner dei giocatori meno impiegati da Didier Deschamps. Anche quest'oggi, al Home Deluxe Stadium, è stato organizzato un allenamento congiunto. In campo questa volta anche Kylian Mbappé, autore di una doppietta.