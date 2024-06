Domani a Iserlohn parleranno in conferenza stampa il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il commissario tecnico Luciano Spalletti. In quella occasione verrà analizzato il deludente cammino degli azzurri in Germania, eliminati nettamente agli ottavi di finale dopo aver superato in maniera stentata il girone. Il ct ha assicurato di non vole fare passi indietro né la Federazione vuole un addio anticipato, al tempo stesso bisognerà però analizzare un'eliminazione prematura e così tanto deludente.

Ecco perché in queste ore è previsto un confronto tra Gabriele Gravina e Luciano Spalletti: un faccia a faccia per capire se ci sono tutti i presupposti per andare avanti insieme, nonostante il pessimo cammino in questo Europeo. Subentrato a Mancini lo scorso agosto, Spalletti ha un contratto valido fino al Mondiale 2026.