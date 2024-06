Dopo l'importante vittoria ottenuta questo pomeriggio contro l'Olanda, il commissario tecnico dell'Austria, Nazionale dell'interista Arnautovic, Ralf Rangnick ha commentato la partita fatta dai suoi in conferenza stampa: "Volevamo vincere la partita, la squadra è stata preparata a questo. eri ho passato un'altra notte quasi insonne. Se l'Italia non avesse segnato il gol nel finale forse avrei schierato la squadra diversamente, ma col senno di poi era la cosa giusta da fare".

"Nei primi 20 minuti contro l'Olanda sentivamo di avere l'80% di possesso palla, bisogna farlo prima. Il terzo gol è stato un esempio da manuale di come vogliamo giocare. Corse profonde, tempismo perfetto. L'atmosfera era simile nella partita contro la Polonia, i tifosi dovrebbero continuare ad essere euforici ed entusiasti. I ragazzi possono classificarlo bene. Ora è solo l'inizio, questo è il modo in cui la vediamo. Ma sappiamo anche che dobbiamo giocare ogni partita al massimo. Giochiamo solo tra una settimana, sono contento che ora abbiamo una settimana normale di allenamento per rimettere in forma uno dei giocatori infortunati" ha concluso.