Il tanto atteso incontro tra Simone Inzaghi e la nuova proprietà dell'Inter, Oaktree, rappresentata in sede da Katherine Ralph e Alejandro Cano, è atteso, come appurato da FcInterNews.it, intorno alle 15.30 quando l'allenatore dell'Inter si presenterà nell'headquarter nerazzurro come da programma. Non si tratterà, secondo quanto filtra, di un incontro in cui si parlerà di strategie future o di mercato bensì conoscitivo.

Le linee guida indicate da Oaktree sono già note alla dirigenza che opererà rispettandole e provando a migliorare la rosa della prossima stagione.