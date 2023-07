Uno dei giovani più promettenti della Cantera nerazzurra, l'attaccante Matteo Lavelli, classe 2006 (15 reti con la U17 e 2 con la U18), non lascerà il nerazzurro. Il suo nuovo agente Beppe Riso infatti ha già un accordo verbale con l'Inter per la firma su un contratto triennale. Il nero su bianco è in agenda entro agosto e scongiurerà il rischio che la giovane promessa possa ascoltare altre sirene, soprattutto estere.