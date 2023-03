L’Inter cade a e al Picco, un gioco di parole forse già abusato ma fin troppo chiarificatore della grottesca serata di venerdì. Ancora una volta la squadra di Simone Inzaghi si dimostra tradizionalista in maniera imbarazzante e dopo un primo tempo da leader assoluta del gioco, condotto nel modo più propositivo possibile, cestina tutto, buoni propositi compresi, e va via dalla Liguria sconfitta e arrabbiata. Ma questa volta la rabbia non basta e in verità neppure le parole. L’imbarazzo questa volta è davvero tanto e persino le spiegazioni non sembrano servire più. Né la calma di Samir Handanovic, o la rabbia di Lautaro Martinez: a margine della disfatta a La Spezia il silenzio è l’unica via percorsa, eccezion fatta per Inzaghi, unica voce a tinte nerazzurre sentita nel post partita che ha banalmente recitato un copione già noto fatto di: ‘Avremmo meritato di più’. Bella scoperta Simò!!

Eccezion fatta con Juve e Milan all’andata, nelle sconfitte fin qui incassate, otto limitandosi al solo campionato e già come dato è alquanto stridente, quasi mai l’Inter non avrebbe meritato di più. E il dramma è proprio questo. Crei, costruisci, tiri, sbagli (tanto), prendi gol, perdi. Quasi sempre in questa successione. Contro la squadra di Leonardo Semplici, c’è anche l’aggravante del rigore sbagliato, altra occasione clamorosamente sprecata che si aggiunge alla lista dei tanti elementi che fanno di questa squadra l’incompiuta per eccellenza. Otto, ripetiamo insieme, otto sconfitte collezionate nella sola Serie A, l’ennesima contro una ‘piccola’, la seconda consecutiva in trasferta dopo Bologna. Il problema è evidente, la soluzione a quanto pare no.

E questa tanto bramata continuità non s’ha da trovare e con essa anche maturità e quel poco di serenità che oggi sarebbe servita come l’acqua nel deserto. A qualche giorno dalla trasferta di Oporto i tre punti, alla luce di una classifica che mette in dubbio la certezza di giocare partite come quella in programma all’Estadio do Dragao martedì, erano un obiettivo pressoché obbligato per i nerazzurri. Per dare un segnale agli avversari ma soprattutto per morale e garra che invece, dopo il fiasco in riva al Golfo dei Poeti, sono comprensibilmente sotto i piedi. Ma non è tutto: oggi a venire meno inizia ad essere anche la fiducia riposta nell’allenatore. Il meeting di Appiano di ieri pomeriggio con tutta la dirigenza al completo, fatta eccezione per Steven Zhang, non è che l’ennesimo tentativo di riordinare le idee e di provare a studiare cosa non è andato per ripromettersi di non incappare negli stessi errori. Un copione già visto, indubbiamente, che a tratti ha anche funzionato ma che visti gli ultimi inciampi non sembra più essere sufficiente per garantirsi un finale di stagione su un comodo rettilineo che porti alla qualificazione in Champions League.

È più facile riuscire a vendere un banco di ghiaccio ad un inuit che trovare una logica in questa Inter di Simone II: una squadra che prima fatica con le big poi si esalta con le piccole, poi quando sembra riallacciare un discorso di continuità di risultati ecco puntualmente disfare tutto peggio di Penelope, attraversare una porta spazio temporale e offrire la faccia completamente opposta una volta ripresa la stagione: riesce nell’impresa di battere il carro armato Napoli ma poi subisce battute d’arresto inusitate a Monza (anche se con il ben noto contorno di una direzione arbitrale che il direttore di gara Juan Luca Sacchi finirà di espiare proprio oggi, tornando a dirigere in Serie A in occasione di Lecce-Torino), a Genova concedendo un punto ad una Sampdoria in balia delle onde, poi il mezzogiorno e mezzo di fuoco di Bologna e l’ultimo capitombolo di venerdì, passando anche per la serata beffarda di San Siro contro l’Empoli. E arrivati ormai nell’ultimo terzo di stagione, ora più che mai un dubbio si fa assillante nella mente: ma questo è davvero l’organico più forte della Serie A, come in tanti asseriscono?