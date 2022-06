La cessione di Hakimi , un anno fa, era diventata obbligata. Poi si erano aggiunti gli addii volontari di Conte , in disaccordo con la proprietà, e proprio di Big Rom , orfano del suo mentore in panchina e voglioso di sposare il progetto dell'allora club neo campione d'Europa. Ma erano tanti coloro i quali, in quell'immediato post-sbornia scudetto, si stavano guardando attorno. Il clima alla Pinetina era tutt'altro che sereno: si ricordano le proteste della Curva Nord, il malcontento dei tifosi in generale e una dirigenza messa a dura prova nei giorni in cui invece sarebbe stato naturale gioire per il tricolore appena conquistato. Stavolta, nonostante l'obiettivo sfumato della seconda stella, paradossalmente la condizione si è capovolta: all'Inter stanno tutti bene e nessuno spinge per abbandonare la nave.

Già, ma come sta questa nave? Suning dovrebbe spiegare una volta per tutte ai tifosi le ragioni che hanno condotto a questo punto. L'Inter è piena di debiti e deve sacrificare almeno un top: perché? Perché non è possibile salvaguardare totalmente lo zoccolo duro (cit. Marotta), ma solo una percentuale di esso? Perché non bastano gli addii dei vari ingaggi pesanti (Vidal, Perisic, Sanchez e Vecino su tutti) per fare un mercato ad altezza Inter? Alla proprietà, i tifosi chiedono solo chiarezza, e non slogan da campagna elettorale o frasi a effetto dal contenuto vacuo. La situazione debitoria parla da sé? Bene. Ma come si è arrivati ad avere questa marea di debiti? Chi ha sbagliato? Dove? E il prestito di Oaktree praticamente intonso?

La schiera dei #SuningOut è corposa, ma francamente non ci pare debba essere questo il punto nevralgico della discussione. L'Inter non è l'Udinese, con tutto il rispetto: l'Inter, per restare competitiva ai vertici, non può limitarsi a sostituire, ma deve aggiungere. Anno dopo anno. Concetti basilari che sicuramente anche ad Appiano Gentile conoscono a memoria. Il problema è che il “miracolo” di quest'anno non era scontato e il grosso merito per una stagione comunque positiva va dato alla dirigenza e, soprattutto, allo staff tecnico di Inzaghi. Bravissimi loro a mettere su una squadra altamente competitiva nonostante le premesse traumatiche di un anno fa. Perché la storia non va cancellata e non bisogna dimenticare ciò che succedeva 12 mesi fa, quando sui nerazzurri nubi e incognite sovrastavano enormemente ottimismo e fiducia. Non può andare bene sempre. Non si può chiedere sempre di superare i propri limiti. Nessuno pretende che uomini d'affari diventino d'incanto tifosi viscerali (e non è detto sia un male restare più distaccati...), però al contempo urgono delucidazioni sulla rotta da parte degli Zhang.

Dunque, nessun processo e nessuno schieramento "anti". Ma esiste il sacrosanto diritto di capire in che direzione sta andando questa Inter: lo si deve a un popolo che ha sempre risposto presente. Siamo certi che a prevalere sarebbe la maturità anche nell'incamerare bad news. Anzi, c'è la convinzione che gli interisti si stringerebbero ancor di più attorno alla squadra nel momento di difficoltà come è già accaduto nel recente passato. Sono loro, i tifosi, il vero carburante che manda avanti la giostra. Non bisogna dimenticarlo mai.