Nello sport è giusto riconoscere i meriti ai propri avversari. Nel lavoro del giornalista si deve sempre cercare un’analisi accurata, la più oggettiva possibile, perché poi chi ci legge prima o poi distinguerà competenza o ricerca del clickbait. Nonostante questo sia un sito tematico, che parla di Inter, io - come tutti i miei colleghi - quando i nerazzurri meritavano ingenti critiche non mi sono tirato indietro. Semplicemente perché è giusto così. Non sono né un eroe, né un figo. Cerco solo di svolgere con cognizione di causa il mio mestiere. Per questo in merito al derby vinto per 3-0 da Lautaro e compagni dico senza problemi che forse il risultato è un po’ troppo largo. Per una qualificazione assolutamente meritata, ma paradossalmente la stracittadina persa in campionato per 1-2 sarebbe potuta finire col punteggio di martedì.

Simone Inzaghi e i suoi ragazzi meritano enormi complimenti per la prestazione e per l’accesso alla finale, su questo zero dubbi. Come sul fatto che limitare tutto all’episodio del gol annullato a Bennacer sia riduttivo e sbagliato. Capisco i tifosi del Milan che sono di parte, ma certi atteggiamenti da chi è dell’ambiente mi lasciano basito. C’è un regolamento che parla chiarissimo. Gli arbitri devono eseguirlo. Ergo: lo so anche io che Handanovic non sarebbe mai arrivato su quella palla, ma se Kalulu è in fuorigioco attivo, come ribadito anche dall’AIA (che ha sottolineato come assegnare la rete non sarebbe stato un errore grave, ma pur sempre di errore si sarebbe trattato) rende consequenziale la scelta di invalidare l’1-2. Come il gol di Perisic in un altro derby di Coppa, quello del 2017, per un offside di Ranocchia. Una dinamica simile che però allora non scatenò tutto il putiferio attuale.