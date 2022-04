Il coccodrillo come fa? Quesito questo irrisolto che dal 2006, data di pubblicazione del suddetto brano, attanaglia le menti di tutti, grandi e piccini. La risposta corretta resta tuttora indefinita quantomeno zoologicamente. A rispondere al ‘Piccolo coro dell’Antoniano’, con buona pace di scienza e zoologia, è il signor Marcelo Brozovic, l’epic nerazzurro che il coccodrillo nel calcio lo ha praticamente sperimentato, trovando poi migliaia di emulatori di quel gesto che in principio sembrava quasi buffo e a tratti ridicolo. Da quella prima 'orizzontalità' in campo tempo ne è passato e da allora, sotto la guida di Luciano Spalletti, il signore in questione sembra essere essersi realmente trasformato in un rettile mangia-avversari che non lascia scampo a predatore alcuno, trasformando qualunque avversario in vera e propria preda dalla difficile sopravvivenza.

Brozo non parla molto, resta buono e silenzioso sommerso dalle acque della palude di cui è padrone, si muove con astuzia sfuggendo a manovre e tentativi di difesa e al momento propizio, nella più apparente quiete di chi sembra persino non esserci, tira fuori le squame, spalanca le fauci e agguanta mortalmente la preda. Lo aveva fatto con la squadra di Thiago Motta, replica con quella di Mourinho: anche contro la Roma l'affamato Marcelo "punge" l'avversario e fa piangere. Sì, ma gli altri. Altra partita magistrale del croato che tra tanti migliori in campo si prende per distacco il merito di essere l'mvp degli mvp. Fa tutto bene come al solito: gioca d'astuzia, intelligenza, non si lascia mai sopraffare dall'ansia, detta i tempi e le linee e si lascia andare persino in giochi di prestigio improvvisandosi illusionista imbambolando gli avversari, Mancini docet. E come se non bastasse timbra il match con un Epic-gol che chiude di fatto una partita che al netto degli squilli e dei tentativi avversari ha visto un solo padrone indiscusso: golazo che finisce all'incrocio dei pali e traumatizza Rui Patricio, inerme e impotente di fronte al siluro del ventinovenne di Zagabria che dopo la rete si lascia andare ad una lieve quasi impercettibile reazione degna di un umano. Linguaccia e braccia alzate, come a dire "questa è casa mia e qui comando io". Gesto atipico considerato l'apatia dalla quale sembra perennemente pervaso, e se è vero che, insieme ai due amici Samir e Denzel, è l'uomo meno sorridente della storia, questa volta persino lui alla fine si è lasciato andare in una smorfia di soddisfazione e un pizzico di autocompiacimento. E allora sì che oggi si può finalmente dire come fa sto benedetto coccodrillo.