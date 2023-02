"Questa stagione è in chiaroscuro: siamo negli ottavi di Champions League e in semifinale di Coppa Italia, ma l'obiettivo più ambito è lo scudetto" . Beppe Marotta non ha utilizzato troppi giri di parole e nella sua analisi ai microfoni di Sky , il giorno dopo il ko di Bologna, c'è tutta la delusione e tutta la responsabilità per un momento indecifrabile .

E allora sono assai condivisibili le parole dell'a.d. Sport nerazzurro: ok le coppe, ma il cammino in campionato è troppo deficitario per far finta di nulla. E a niente serve constatare che tutte le big - Napoli a parte - stanno deludendo. Non a caso i nerazzurri, nonostante ben 7 sconfitte (5 delle quali arrivate già prima del Mondiale), si trovano al secondo posto: il dato restituisce il livello infimo dell'attuale Serie A. E però, come detto, in ottica Inter non cambia nulla: bisogna fare di più e meglio. Molto meglio.

Ci arrivano in aiuto le parole esplicative di Lautaro nel post-gara del Dall'Ara: "Così non andiamo da nessuna parte". Altro che mollare perché tanto ormai il Napoli è a distanza siderale: va salvaguardato il piazzamento Champions per non trasformare una stagione da deludente a catastrofica. Al netto delle coppe, che saranno pure affascinanti, attrattive e importanti per l'immagine del club, il target di quest'Inter è e deve essere lo scudetto. Doverci rinunciare già a febbraio, e non solo per (enormi) meriti altrui, ha tutto il sapore del fallimento.