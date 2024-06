Oggi parte anche ufficialmente l'Era Oaktree nell'Inter. Dopo l'ingresso nel club, il fondo americano darà vita al nuovo CdA e sceglierà il presidente che andrà a raccogliere l'eredità di Steven Zhang come numero uno nerazzurro.

Rispetto a quanto Suning arrivò a Milano, l'Inter ha aumentato il suo valore d'impresa di circa un miliardo di euro, passando da 400 milioni a 1.400 miliardi stando alle stime dell'ultimo report di Football Benchmark. Un salto notevole garantito sia dalle strategie economiche sia dai risultati di campo. Innegabile la cura dimagrante alla quale è stata sottoposta l'Inter dal 2021 a oggi: percorso che ha condotto a un graduale risanamento dei conti come indicano tutti i parametri. La situazione non è ancora completamente rientrata e poi c'è sempre la scadenza del bond 2027 da tenere in considerazione, ma la tendenza è chiara.

Nonostante ciò, esiste ancora qualcuno che commenta un mondo parallelo che evidentemente esiste solo nella propria testa. E la cosa sorprendente è che alcuni di loro masticano o hanno masticato il calcio ai più alti livelli. Da Arrigo Sacchi a Gian Piero Gasperini: in questi mesi si sono sprecati i commenti del tipo "L'Inter vince ma spende anche tanto" a "Per colmare il gap con l'Inter servirebbe fare un miliardo di debiti e offrire contratti ai giocatori a destra e a manca". Un racconto di un qualcosa che non esiste.

Anzi, è l'esatto opposto. L'Inter è stata messa a pane e acqua, soprattutto a livello di calciomercato: basterebbe dare uno sguardo al saldo entrate/uscite degli ultimi 5 anni per rendersi conto di che razza di lavoro hanno dovuto fare Marotta e Ausilio per mantenere competitiva la squadra nonostante le evidenti difficoltà della proprietà. Paradossalmente, però, diminuendo la possibilità di investimento sono aumentati i risultati.

Detto dei dirigenti, gran parte del "grazie" va rivolto poi a Simone Inzaghi, capace di valorizzare chiunque gli venisse messo a disposizione e protagonista del salto di qualità al quale in pochi credevano. E magari è proprio questo che dà fastidio: non tutti sono riusciti a replicare in una big quanto fatto in provincia...