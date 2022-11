Ricordate quando giocare contro la Juventus, specialmente in casa sua, era più fastidioso di una lunga seduta dal dentista? Un po' per la forza indiscussa dei bianconeri, un pò per qualche episodio arbitrale avverso, ecco che spesso e volentieri (non sempre), i tre punti andavano alla Juve e all'Inter rimanevano rimpianti e mugugni. Da circa tre anni la musica è cambiata. Il vento è cambiato. Proprio un successo contro la rivale di sempre ha fatto capire all'Inter di Antonio Conte come fosse la stagione giusta per tornare a conquistare uno scudetto che mancava da ben undici anni. Con Simone Inzaghi, già anti-Juve ai tempi della Lazio, il trand che sorride alla Beneamata si è confermato. Vittoria nella finale di Supercoppa in quel di San Siro, un pari al Meazza e una vittoria a Torino in campionato. Infine il trionfo nella finale di Coppa Italia giocata a Roma in un Olimpico tappezzato di nerazzurro.

Il derby d'Italia torna domani sera senza troppi squilli di tromba, visto il ritardo delle due contendenti dalla vetta della classifica che vede il Napoli splendido protagonista. Ma è una gara fondamentale per entrambe le squadre. Con un successo, la Juventus scavalcherebbe addirittura i nerazzurri, l'eventuale blitz interista certificherebbe invece che i ragazzi guidati da Simone Inzaghi abbiano messo la marcia giusta per continuare la corsa verso la vetta del campionato. Un pari servirebbe a poco. Mancano solo tre gare prima della lunga sosta obbligata dal mondiale più assurdo della storia. Juventus a Torino, Bologna in casa e Atalanta a Bergamo. Inutile fare tabelle. L'imperativo, per l'Inter, è tentare di vincere sempre, perché troppo si è sbagliato nelle prime otto giornate con quelle quattro sconfitte difficili da accettare.