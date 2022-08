"Quando all'Inter piove, poi grandina". Questo quanto avranno pensato tanti tifosi nerazzurri. E questo quanto avrà pensato pure Simone Inzaghi che, dopo il pesante ko con la Lazio, incassa pure il forfait del colpo dell'estate e centravanti titolare. Per Romelu Lukaku lo stop, purtroppo, non sarà breve: niente Cremonese oggi, niente derby sabato e niente Bayern martedì. Da capire se potrà farcela a rientrare prima della sosta per le nazionali. Ovviamente, non il miglior modo possibile per preparare il primo tour-de-force della stagione.

Senza Big Rom, la palla passa a Inzaghi. Toccherà al tecnico invertire l'inerzia negativa che hanno preso gli eventi dopo il tiro di Luis Alberto deviato in maniera decisiva da Barella. È qui che si vede la scorza dell'allenatore da grande squadra ed è qui che si vede anche la grande squadra in sé. Certo, l'assenza del centravanti belga non è semplice da digerire anche perché i tempi per rivederlo al top della condizione giocoforza si allungano: l'ex Chelsea era già in difficoltà nel trovare la gamba, adesso dovrà nuovamente rimboccarsi le maniche e lavorare sodo per rimettersi in sesto e offrire il meglio di sé.