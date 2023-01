"Non siamo partiti benissimo ma siamo stati bravi a raddrizzarla e dobbiamo continuare così nel secondo tempo". Detto fatto. Di buono a Cremona c'è stato innanzitutto questo. C'è stata una squadra che dopo il grave tonfo dello scorso lunedì, che ha in parte obnubilato la soddisfazione della Supercoppa, è riuscita ad evitare di incappare negli stessi errori e demoni. "Il gol ci poteva abbattere. La squadra è rimasta concentrata e ha vinto una partita meritata. C’è stata una grande reazione" non a caso ha detto Simone Inzaghi nel post gara, durante il quale sottolinea più volte l'orgoglioso merito ai suoi per la reazione, questa mancata contro i toscani. Al gol di Okereke difatti probabilmente lo stesso piacentino ha temuto un possibile remake di lunedì, che niente è che uno spezzone di film visto e rivisto nel girone d'andata, ma così fortunatamente non è stato e il merito è senza dubbio di coesione e concentrazione mai venuti meno e temperamento fermo, come sottolinea Inzaghi quando alla voce cose positive della serata parla di "concentrazione che abbiamo avuto, il fatto che siamo sempre stati squadra e abbiamo avuto un ottimo carattere", ma anche e soprattutto di una coppia d'attacco che oggi ha fatto rivisitare i piani dei nostalgici della LuLa.

Se con il ritorno di Lukaku i riflettori erano difatti tutti puntati sui vecchi amici, tanto cari agli interisti, Lukaku-Lautaro, il 'secondo' al belga Edin Dzeko ha scombinato non solo le gerarchie, queste già fatte saltare dalle contingenze, ma anche i piani, i desideri di chi li guarda giocare. La coppia bosniaco-argentino è praticamente impossibile da dividere e quando uno dei due è lasciato a rifiatare gli effetti sono immediatamente tangibili. Automatismo, sintonia, feeling, complementarità... Il nove e il dieci dell'Inter sono ancora e zattera insieme: una alla quale aggrapparsi, l'altra con la quale sfuggire e fuggire. Insieme per la squadra e individualmente l'uno per l'altro, si cercano, si supportano, si trovano e buona parte delle volte riescono a festeggiare, squadra d'accordo. Meglio di così difficilmente riuscirebbero a fare, quando la squadra per l'appunto gira bene, soprattutto mentalmente come questa sera allo Zini dove i milanesi sono arrivati col mordente giusto e lo hanno dimostrato sin dall'inizio con un approccio alla gara dal piglio tanto giusto che non ha tradito la squadra neanche dopo l'improvvisa botta dello svantaggio e del seppur minimo immediato spaesamento. Con testa, grinta e classe arrivano il primo gol, poi il secondo e infine i tre punti. Importantissimi per la classifica quanto fondamentali nella gara con se stessi, più volte persa.