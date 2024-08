Sono amichevoli e come tali vanno inquadrate. Sempre molto formativo affrontare formazioni ambisiose, anche di Serie B (a differenza di kermesse oltre-oceaniche che ben poco hanno a che vedere con il calcio). Il derby dei fratelli Inzaghi è finito in parità, anche se la squadra di Pippo ha assaporato per molto tempo, fino all'ultimo secondo, la vittoria contro il fratello Simone. E' servito il guizzo finale di Bisseck a ristabilire la parità in una partita che ha visto i nerazzurri un po' disordinati in alcune contingenze. Analizziamo qualche singola prestazione, pur essendo consapevoli che si tratta di calcio d'agosto.

L'inizio di campionato s'avvicina (tra 15 giorni l'esordio al Ferraris contro il Genoa), l'Inter questa sera ha concesso un po' toppo ad un Pisa con idee chiare e con intenzioni battagliere in vista del campionato di B. Barella si è ben disimpegnato nelle vesti di playmaker, smistando qualche pallone interessante. Poco il peso offensivo nella prima frazione: Correa pecca come al solito nella concretezza, Bisseck ha mostrato il consueto approccio energico, ma tatticamente la sua prova è da rivedere, essendo stato pescato in più riprese fuori posizione. I carichi di lavoro si sono fatti sentire anche per Dimarco, poco in palla in questa serata.

Il centrocampo intasato non ha offerto spazi e così Frattesi ha cercato di proporsi con la verve creativa. Palo colpito, attivismo imperante nelle esecuzioni di una pedina che si candida alla titolarità. Molto bene nella proposizione offensiva anche Carlos Augusto, partecipativo nello sviluppo verticale. Dialoghi positivi e prove costruttive in vista dell'avvio di campionato. E, complessivamente, i carichi di lavoro si sono fatti sentire. I risultati in queste partite assumono un valore pari allo zero e molto spesso squadre come il Pisa sono più avanti nella condizione. L'Inter, comunque, lavora serenamente verso l'esordio stagionale. Così dev'essere. Nessun allarmismo, d'altronde i campioni d'Italia non possono mica farsi condizionare da un pareggio estivo....