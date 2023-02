Esistono ancora giornalisti in Italia che possono parlare liberamente di calcio? Oppure anche in questo settore ormai bisogna essere allineati al potente di turno? Chiedo per me e non per un amico, considerando che - dopo 20 anni di professione - non avrei ancora intenzione di smettere.

La domanda sorge spontanea (come diceva qualcuno di estremamente famoso diversi anni fa) se con la mente torniamo a quanto accaduto qualche giorno addietro durante il post-gara di Juventus-Nantes, gara di Europa League. Negli studi di Sky si presenta un Massimiliano Allegri particolarmente carico, evidentemente consapevole di dover rendere conto dell'ennesima figuraccia della sua squadra. Il tecnico bianconero parte piano ma poi arriva dove vuole lui, quando vuole lui, prendendo a pretesto una normalissima domanda del collega Stefano De Grandis. Lo show, pessimo, messo in mostra da Allegri è noto. Ma a fare impressione è soprattutto la ricezione supina dello studio di Sky, composto da giornalisti ed ex giocatori (Bergomi e Del Piero).