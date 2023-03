Parto subito facendo incazzare i tifosi di Inter e Milan. La verità – dati alla mano – è che probabilmente conviene sia a nerazzurri che rossoneri sfidarsi ai quarti di finale della Champions League. Il motivo è semplicissimo: le altre rivali, sulla carta, potrebbero tutte avere qualcosa in più. Il che non significa che qualora dovesse essere accoppiate con le milanesi avrebbero vita facile, solo che, pensandoci bene, l’Inter parta da favorita solo in un eventuale scontro col Diavolo. Certo, sarebbero due settimane dal pathos incredibile, col pensiero fisso a quelle due partite. I ragazzi di Inzaghi potrebbero provare a riscrivere la storia dopo le due eliminazioni degli anni 2000 con Cuper e Mancini in panchina. I rossoneri dall’altra parte potrebbero cercare di far girare una stagione fin qui ampiamente negativa (vedi campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italia). Il derby è sempre il derby. A livello emozionale sarebbe semplicemente fantastico. Una goduria per chi passa il turno, un incubo per chi verrebbe eliminato.

Ma andiamo avanti. E parliamo dell’eventuale stracittadina italiana e non cittadina. Il Napoli ha il vantaggio di aver praticamente già vinto il campionato e di potersi concentrare al massimo sulla Champions (se perde punti in A, non cambia nulla, solo lo Scudetto potrebbe tardare di poche giornate). L’Inter ha già dimostrato di poter battere l’undici di Spalletti e i partenopei non hanno ancora avuto in questa annata un periodo no.

Trasferiamoci in Inghilterra. Il City ha speso una cifra immorale in questi anni per provare a conquistare la Champions. È semplicemente un fallimento che i Citizens non ce l’abbiano ancora fatta. Ma ora che hanno acquistato Haaland le possibilità sono aumentate a dismisura. Insomma, un doppio confronto più che proibitivo. Discorso diverso se fosse Chelsea. Attenzione: i Blues non sono scarsi come vengono dipinti, anzi. Basta pensare a come hanno scherzato contro il Milan nei gironi, dove sembravano esserci due categorie tra le due formazioni. Siccome però nel calcio accadono cose incredibili e si scrivono storie straordinarie, sarebbe quantomeno simpatico se Lukaku decidesse gli eventuali quarti contro la sua ex squadra.