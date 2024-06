L’Inter è la squadra col maggior numero di convocati tra Europeo e Coppa America. Saranno infatti 13 i calciatori nerazzurri impegnati nei tornei (come il City) e se non ci fosse stato il forfait dell’ultimo secondo di Acerbi i campioni d’Italia sarebbero stati in solitaria al primo posto di questa speciale classifica. Cosa significa? Che l’Inter ha una squadra forte!

Non è che ci volesse molto per sostenerlo, visto come Lautaro e compagni hanno ammazzato il campionato, ma talvolta ricordare certe statistiche fa bene, o meglio, rende più lampante evidenze che non sempre vengono espresse nella loro totalità. Sulla carta, visti gli arrivi di Zielinski e di Taremi, la rosa della prossima stagione sarà più forte di quella appena conclusa. Ma come sempre dovrà prima terminare il calciomercato e solo il verde sarà il giudice supremo della forza interista. Le premesse per fare bene, anzi benissimo, ci sono davvero tutte. Ma intanto godiamoci i tornei con le varie nazionali.

La speranza ovviamente è che l’Italia di Spalletti vinca la competizione. Magari molti di voi non vorranno vedere spremuti Darmian, Barella e così via, ma il fatto che tutta la Penisola possa gustarsi unita campioni di questo tipo deve essere un vanto, non una lamentala da parte dei nerazzurri. Discorso che potrebbe essere capibile per i protagonisti delle altre nazionali, sempre in senso egoistico però. Non va dimenticato il salto di qualità, ulteriore, del campione del mondo Lautaro. O le prestazioni internazionali di tanti suoi compagni milanesi.

E allora, in attesa del ritiro di luglio e di vedere di nuovo l’Inter in campo, W Italia e in bocca al lupo a tutti!