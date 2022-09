Dopo l’assenza di qualche settimana di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi perde anche Hakan Calhanoglu che è costretto allo stop forzato per via di una distrazione muscolare, analogo problema riscontrato dal belga qualche settimana fa. Un pre-Udinese che regala dunque un paio di grattacapi al tecnico nerazzurro che, oltre ai già acclarati forfait, ha dovuto fare i conti con un altro spauracchio non indifferente. Ultim’ora del primo pomeriggio di ieri è stato infatti un’improvvisa bandiera bianca sventolata da Marcelo Brozovic. Il croato - comunicava Mediaset - avrebbe accusato un fastidio durante la seduta di rifinitura che metteva in dubbio la sua disponibilità per il lunch match di domani alla Dacia Arena. Tegola che ha allarmato i più, circoscrivibili non solo alla cerchia di staff tecnico e dirigenza. Il 77 nerazzurro, infatti, ha già dato modo di testare la sua indispensabilità durante la scorsa stagione, quando, non a caso, alla sua assenza è conseguito un calo di rendimento della squadra pressoché impossibile definire casuale. Brozo-dipendenza è il solco tracciato da quell’Inter, arrivata seconda a -2 punti

L’eventuale assenza dell’ex Dimamo Zagabria, addizionata alle due precedenti, potrebbe avere un peso non indifferente in una delle trasferte storicamente più ostiche per i meneghini. I risultati degli anni addietro hanno lasciato un monito che il tecnico piacentino non può ignorare, specie oggi, all’indomani di una vittoria in Champions che ha ridato ai vice-campioni d’Italia quella linfa vitale di cui avevano bisogno - come hanno più volte ammesso i protagonisti - e che non può essere sprecata proprio adesso. Un obbligo dettato non di certo da una classifica ad oggi ancora molto generosa e permissiva, quanto da un cinismo da ritrovare non ancora del tutto maturo ma necessario. Un compito piuttosto arduo da portare a compimento se a mancare è proprio lo stesso regista più e più volte definito il cervello della squadra.