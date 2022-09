A Plzen si beve buona birra e si ottengono i primi tre punti per credere che il cammino in Champions League possa continuare. A Udine, domani, cosiddetto lunch- match per capire se questa Inter possa agguantare la testa della classifica in campionato, nonostante critiche, problemi e già due sconfitte sul groppone. Rimanendo in tema, diciamo che l'appetito vien mangiando e dopo la vittoria in terra ceca, sarebbe cosa buona e giusta replicare in terra friulana. Sarà facile? Naturalmente no. Basta guardare la classifica per vedere come l'Udinese preceda i nerazzurri di un punto. La squadra guidata da mister Sottil è forse attualmente la più in forma del torneo, giunto alla settima giornata. L'Udinese corre, pressa, ha entusiasmo e segna. Cliente quindi quanto mai complicato per un'Inter che, invece, sembra non avere ancora il cambio di passo necessario per indirizzare le gare a suo piacimento. E i nerazzurri caleranno alla Dacia Arena ancora privi di Romelu Lukaku a cui si aggiunge Hakan Calhanoglu, anche lui vittima di un problema muscolare.

Fortunatamente, grazie agli innesti frutto del discusso mercato estivo, Simone Inzaghi ha la possibilità di schierare elementi comunque potenziali titolari. La sofferta e certo non brillante vittoria con il Torino ha tenuto la squadra a galla, in Champions non si è smentito il pronostico che vedeva la Benamata prevalere. Domani, dopo aver affrontato l'Udinese nella sua tana, l'Inter saprà forse definitivamente quale ruolo potrà recitare in questa stagione. Al netto dei risultati, quattro vittorie e due sconfitte in campionato, una sconfitta e una vittoria in Champions, chi segue l'Inter sia per passione che per lavoro, vuole capire quale sia veramente veramente l'atmosfera all'interno del gruppo. Non è un mistero che alcuni sguardi dei giocatori in campo non sembrino felici come quelli della scorsa stagione prima del verdetto finale in campionato e anche il mister appare meno rilassato e disposto ad accettare appunti su formazioni e modulo. È anche vero che perdere con Lazio e Milan non può generare allegria o menefreghismo, se così fosse stato sarebbe risultato molto più grave. Certo, che l'aver trascorso una intera sessione di mercato con la spada di damocle della cessione eccellente in nome del bilancio, non abbia favorito l'inizio di stagione in totale serenità. Ma non è vero che all'Inter qualcuno abbia mollato, anzi. Lo dimostra proprio la gara giocata contro il Torino. Brutta, sporca, ma cattiva, soprattutto nella parte finale quando i ragazzi di Simone Inzaghi hanno voluto a tutti i costi buttare dentro quel pallone, scatenando il boato dei settantamila di San Siro. Vincere aiuta a vincere e a... sorridere. È la legge del calcio e dello sport in generale.