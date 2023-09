Grande novità per gli appassionati di calcio tifosi dell’Inter. È nato infatti ufficialmente nella serata di mercoledì l’Inter Club 'Cuori Neroazzurri', che ha sede ad Asti in via Pallio all’interno del Circolo Cassa Risparmio Sempre Uniti gestito dallo chef Emanuele Rienzi e vanta già quasi cento iscritti. Il presidente del neonato e già nutrito club che si pone l’obiettivo di condividere la passione per la squadra allenata da Simone Inzaghi seguendo i match settimanalmente è Daniele Lamattina, uomo di calcio noto in città che ha dato via al progetto con il prezioso supporto di Angelo Arnone e Carlo Sacco, Vice presidente Calogero Gagliano, Tesoriere Alessio Paonessa, Segreteria Chiara Attianese, Consiglieri Matteo Manzone e Luca Cuniberti , Addetto stampa Alberto Scarciglia.

Per informazioni e iscrizioni al club si può scrivere al numero whatsapp al 3395452607 (Chiara).