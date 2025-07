Sempre derby Inter-Milan per Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma, esploso nella passata stagione sotto le cure di Chivu, oggi tecnico nerazzurro.

Tanto ai nerazzurri quanto ai rossoneri, però, serve prima far cassa per dare l'assalto al centrale dei ducali. Il Milan pensa di piazzare Thiaw e poi inserire Liberali nell'affare. "Gli emiliani stanno valutando senza fretta la proposta: hanno l’interesse ad alimentare un’asta tutta milanese per il loro talento che tra l’altro vorrebbero tenere un’altra stagione. A meno che la valutazione non tocchi o superi i 30 milioni. Il Diavolo ha intensificato i contatti e non molla", si legge sulla Gazzetta.