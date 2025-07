La Fiorentina si avvicina notevolmente a Sebastiano Esposito. Secondo la Gazzetta dello Sport, in attesa di capire come si definirà la situazione di Kean, i viola hanno richiamato in Italia il bosniaco Dzeko e adesso intendono arrivare all'attaccante nerazzurro.

Esposito - secondo la rosea - è davvero vicino a dire sì ai toscani, che nel frattempo non hanno riscattato né Colpani né Zaniolo, mentre Beltran potrebbe andare al River Plate.