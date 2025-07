L'Inter ha deciso di rompere gli indugi e mettersi in contatto al più presto con Calhanoglu per capire le intenzioni del centrocampista turco. L'ex Milan, infatti, non si è ancora esposto, così come il Galatasaray. Il botta e risposta con Lautaro fa capire qualcosa, ma servono passi ufficiali e il club nerazzurro li pretende: secondo il Corriere dello Sport, è in arrivo un ultimatum per Calhanoglu.

In caso di conferma sull'idea di addio, servirà un'offerta seria che soddisfi Marotta: 35-40 milioni secondo il quotidiano romano, che possono diventare al massimo 30. Non di meno. E il motivo è comprensibile: l’Inter poi dovrebbe prendere un sostituto, che nel caso sarà un big, non certo un semplice rincalzo. Il preferito - si legge - è Ederson. Ma nulla ancora è stato fatto con l’Atalanta visto che, per mettere in piedi l’operazione, oltre a Calhanoglu servirebbe anche la cessione di Asllani. In questo modo, ci sarebbero le risorse per tentare l’assalto. Altrimenti, l’Inter ci proverà tra un anno. Sempre che il brasiliano resti a Bergamo ancora per una stagione. Intanto, i nerazzurri si sono informati su Richard Rios, centrocampista centrale colombiano del Palmeiras.

Insomma, su Calha il discorso è chiaro: nessun giochetto possibile, o soldi veri dal Gala o resta. E il concetto vale anche per Sommer e Frattesi.