Il percorso dell'Al Hilal al Mondiale per club ha già permesso di incassare 31,5 milioni di euro. Se Inzaghi e i suoi passeranno il turno contro il Fluminense aggiungeranno al "montepremi" altri 19 milioni arrivando attorno alla cinquantina. In pratica, come riporta oggi Tuttosport, verrebbe già ripagato l'intero ingaggio dell'allenatore per i prossimi due anni.

Resta da vedere se, oltre ai ricavi, Inzaghi riuscirà a portare anche trofei alla causa del suo nuovo club.