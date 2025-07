Walter Zenga parla a TvPlay della situazione interna all'Inter, dopo il movimentato post-partita della sfida al Fluminense. "A me piace di più quando la gente ci mette la faccia piuttosto che fare tramite i social perché i social permettono a tutti di dire la loro. Poi basta un like... Se dobbiamo vedere chi mette like a chi diventa una follia". Inoltre, continua Zenga, "se metti insieme tutti i pezzettini: l'intervista di Lautaro, la dichiarazione immediata di Marotta e la risposta di Calhanoglu, sembra quasi non dico un film ma una cosa già nata, già col braciere acceso".

Infine un bilancio dell'era Inzaghi. "In quattro anni uno scudetto, due finali di Champions, coppe vinte... E' vero, ci son stati campionati persi ma basta che Arnautovic la butta dentro a un metro dalla linea e hai vinto lo scudetto...".