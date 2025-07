Le parole pronunciate da Beppe Marotta dopo la sconfitta dell'Inter contro il Fluminense mirano a mettere fretta al giocatore e anche al Galatasaray, secondo quanto riportato oggi da La Repubblica. Un'offerta per il cartellino non è mai stata formalizzata e mesi fa il club ha fatto sapere al turco che il prezzo è 40 milioni. Potrebbe però arrivare una chiusura attorno ai 25.

Nel frattempo si pensa al sostituto. Per Rovella la Lazio non fa sconti: 50 milioni, il valore della clausola. Seria l'ipotesi Ederson, che l'Atalanta vlauta 60 milioni, come già detto anche alle due squadre di Manchester (che si sono interessate). Per l'Inter è troppo, ma nella trattativa potrebbe essere inserito Asllani, a cui si sono interessate anche Fiorentina e Betis Siviglia (ma Juric preferirebbe Ilic dal Torino). L'albanese, secondo il quotidiano, è uno dei giocatori da piazzare insieme a Taremi, Buchanan, Seba Esposito e Palacios. Solo dopo si ragionerà sugli acquisti.

A centrocampo dovrebbero invece restare Sucic, Zalewski, Frattesi (che Chivu non vede solo come vice Barella) e volendo anche Valentin Carboni come mezzala o seconda punta.