Al Galatasaray “ora o mai più”. Questo è un virgolettato di Hakan Calhanoglu riportato dalla testata turca Milliyet, dove il centrocampista turco ribadisce una volta di più quanto ormai senta che il suo ciclo in nerazzurro sia arrivato alla conclusione. "Ora o mai più... Se non mi trasferisco quest’estate al Galatasaray, poi sarà molto difficile”, le parole dell’ex Milan che in queste ore è stato al centro di tantissimi rumour di mercato, alimentati dalle parole di Lautaro Martinez e Giuseppe Marotta.

L’Inter continua a chiedere almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il calciatore, il Galatasaray per il momento non ha presentato offerte concrete anche perché distratto dalla vicenda relativa a Victor Osimhen. Nel frattempo per il turco è arrivata un’offerta ghiotta da parte dell’Al Hilal: un contratto da 20 milioni di euro netti a stagione per tre anni, più altri tre nello staff tecnico.